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ПОЛІТИКА

У Болгарії відбудуться сьомі парламентські вибори

05 серпня 2024, 21:24
У Болгарії відбудуться сьомі парламентські вибори
Фото: google.com
Червневі переможці парламентських перегонів не змогли сформувати коаліцію.

В Болгарії популістській партії "Є такий народ" (ІТН) не вдалось домовитись про формування уряду, тож на країну чекають нові парламентські вибори – сьомі за понад три роки.

Про це повідомляє Politico.

Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській «Громадяни за європейський розвиток Болгарії», реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ»  не вдалося зібрати більшість.

"Спіраль безрезультатних виборів продовжується, і це вже не тільки викликає зрозуміле роздратування, але й відкриває шлях для таких деструктивних процесів, як блокування низки інституцій, віддалення громадян від демократичного механізму виборів і навіть сіє сумніви щодо парламентаризму як ефективної форми функціонування держави", – зазначив президент Болгарії  Румен Радев у своєму зверненні.

Глава держави закликав до змістовних політичних дебатів і чесності в найближчі тижні і додав, що в іншому випадку повторення процедур, в яких все більше і більше виборців не бачать сенсу, продовжиться.

Болгарія, найбідніший член Європейського Союзу за ВВП на душу населення, переживає політичну нестабільність з 2020 року, коли спалахнули загальнонаціональні протести проти лідерів олігархічної мафії, які взяли під контроль державні установи.

У поєднанні з високою інфляцією та постійно поширюваною російською дезінформацією політичний глухий кут затримав вступ Болгарії до єврозони. Хоча політики намагаються привести країну у відповідність для вступу наступного літа, аналітики, з якими поспілкувалося видання, вважають, що найбільше оптимістичною з реальних дат приєднання є січень 2026 року.

Болгаріявибори

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