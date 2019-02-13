У Болгарії виявили схему виведення грошей з Венесуели

За створенною схемою гроші проходили через трастовий рахунок у болгарському банку і потім переказувалися третім особам

Державне агентство з питань національної безпеки Болгарії перевіряє один із банків, через який незаконно могли виводити кошти із Венесуели.

Головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров повідомив, що йдеться про переведення коштів, що належать венесуельській нафтовій держкомпанії PDVSA на банківські рахунки у Болгарії, повідомляє Болгарське національне телебачення.

За створенною схемою гроші проходили через трастовий рахунок у болгарському банку і потім переказувалися третім особам.

Цацаров заявив, що сигнал щодо підозрілих транзакцій був отриманий через дипломатичні та операційні канали від США. Він не назвав суми, які були переведені до болгарського банку.

"Після деталізації цієї інформації був визначений банк, ідентифікована особа, яка була власником цих рахунків, і самі рахунки. На ці рахунки фактично зроблені перекази державної нафтової компанії Венесуели, після чого були здійснені інші перекази, внаслідок чого частина коштів була виведена з цих банків і передана на банківські рахунки з інших країн", - сказав Цацаров.

Також повідомляється, що власник рахунків є громадянином Болгарії, але в цей час він перебуває за межами країни.

Кілька днів тому депутат Венесуели від опозиції Карлос Папароні заявив, що Болгарія є частиною схеми виведення державних грошей з країни.