У Болгарії заговорили про диверсію через несправність нового F-16

Проблема полягає в несправності обладнання, виявленій американським пілотом під час доставки.

Технічна несправність у щойно поставленому Болгарії винищувачі F-16 Block 70 викликала політичний резонанс у Софії, піджививши підозри у диверсії та заклики до парламентського розслідування можливого втручання ззовні, зокрема з боку іноземних розвідувальних структур.

Про це повідомляє Euractiv.

Літак, який є частиною стратегічного переходу Болгарії до оборонних можливостей, що відповідають стандартам НАТО, прибув із США лише місяць тому. Його проблеми були підхоплені політичними діячами, що викликало інституційну суперечку щодо експлуатаційного стану літака та безпеки чутливих військових систем.

Законодавці вимагають офіційного слухання за участю міністра оборони Атанаса Запрянова та керівників військових і цивільних розвідувальних служб.

Парламентський комітет з питань безпеки, очолюваний Атанасом Атанасовим, вимагає розслідування "можливого несанкціонованого доступу ворожих структур до секретної інформації" та "потенційної диверсії, спрямованої проти офіційної інтеграції літака до складу ВПС Болгарії".

Суперечка загострилася після коментарів колишнього прем'єр-міністра і лідера партії ГЄРБ Бойко Борисова, який процитував нібито неофіційні висловлювання президента Румена Радева про те, що літак "не літає".

Борисов також вимагав відставки командувача ВПС генерала Ніколая Русева, відомого своїми тісними зв'язками з Радевим, якщо ці твердження підтвердяться.

Намагаючись розрядити напругу, міністр Запрянов категорично заперечив будь-які припущення про диверсію.

"Ніякої диверсії щодо F-16 немає. Давайте припинимо політичні атаки. Болгарські пілоти та екіпажі – професіонали", – заявив він після зустрічі з персоналом авіабази в п'ятницю в супроводі Русева та начальника Генерального штабу адмірала Еміля Ефтімова.

Запрянов пояснив, що проблема полягає в несправності обладнання, виявленій американським пілотом під час доставки. За його словами, несправність буде усунена безпосередньо компанією Lockheed Martin, а літак залишатиметься під технічним наглядом американських фахівців протягом наступних трьох років.

"Звичайна технічна проблема перетворилася на драму внутрішньої та зовнішньої політики", – додав Запрянов, натякнувши, що політична інструменталізація інциденту може підірвати довіру громадськості до євроатлантичного військового переходу Болгарії.