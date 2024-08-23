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У Ботсвані знайшли другий найбільший в світі алмаз

23 серпня 2024, 16:22
У Ботсвані знайшли другий найбільший в світі алмаз
Фото: shalbuzdag-666.ucoz.ru
Перший найбільший знайшли більше 100 років тому.

На півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів у світі - вага каменю 2 492 карати- і це найбільший алмаз, коли-небудь видобутий в цій країні, і другий за розміром у світі.

Про це пише американська газета Washington Post.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка володіє шахтою Карове, назвала алмаз "винятковим" і "високоякісним".

Використання рентгенівської технології під час видобутку дозволило зберегти камінь цілим і неушкодженим.

Уряд Ботсвани назвав знахідку як "безцінну" і анонсував, що президент Мокгвітсі Масісі проведе офіційну церемонію огляду алмазу.

Знайдений Алмаз поступається за розміром лише знаменитому Куллінану, який також відшукали в Південній Африці ще в 1905 році, який важив 3 106 каратів. 

Куллінан був розділений на дев'ять великих і майже сто менших каменів, частина з яких увійшла до колекції королівських коштовностей Британії, а найбільша частина цього алмазу прикрашає скіпетр Суверена, який використовували під час коронації короля Карла III в 2023 році.

Копальня Карове вже не вперше дивує світ одними з найбільших алмазів. В 2019 році тут знайшли діамант Севело вагою 1 758 каратів, який придбав Louis Vuitton. 

А в 2015 році, на цій копальні був знайдений алмаз Леседі Ла Рона вагою 1 111 каратів, який був проданий за 53 мільйони доларів.

 
АфрикаБотсванаалмаз

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