У Ботсвані знайшли другий найбільший в світі алмаз

Перший найбільший знайшли більше 100 років тому.

На півдні Африки знайшли один із найбільших алмазів у світі - вага каменю 2 492 карати- і це найбільший алмаз, коли-небудь видобутий в цій країні, і другий за розміром у світі.

Про це пише американська газета Washington Post.

Канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond, яка володіє шахтою Карове, назвала алмаз "винятковим" і "високоякісним".

Використання рентгенівської технології під час видобутку дозволило зберегти камінь цілим і неушкодженим.

Уряд Ботсвани назвав знахідку як "безцінну" і анонсував, що президент Мокгвітсі Масісі проведе офіційну церемонію огляду алмазу.

Знайдений Алмаз поступається за розміром лише знаменитому Куллінану, який також відшукали в Південній Африці ще в 1905 році, який важив 3 106 каратів.

Куллінан був розділений на дев'ять великих і майже сто менших каменів, частина з яких увійшла до колекції королівських коштовностей Британії, а найбільша частина цього алмазу прикрашає скіпетр Суверена, який використовували під час коронації короля Карла III в 2023 році.

Копальня Карове вже не вперше дивує світ одними з найбільших алмазів. В 2019 році тут знайшли діамант Севело вагою 1 758 каратів, який придбав Louis Vuitton.

А в 2015 році, на цій копальні був знайдений алмаз Леседі Ла Рона вагою 1 111 каратів, який був проданий за 53 мільйони доларів.