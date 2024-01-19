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У боях за Авдіївку росіяни втрачають багато бронетехніки, але просуваються – ISW

19 січня 2024, 08:07
У боях за Авдіївку росіяни втрачають багато бронетехніки, але просуваються – ISW
Фото:rbc.ua
Окупанти за три дні втратили на Авдіївському напрямку 41 одиницю техніки.

Українські війська на Авдіївському напрямку успішно знищують бронетехніку рф, якою загарбники підтримують піхоту. За три дні росіяни втратили 41 одиницю бронетехніки. 

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Водночас аналітики зазначають, що російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки.

На опублікованих 17 січня геолокаційних знімках видно, що російські війська атакували і захопили позицію на схід від Невельського, що на південний захід від Авдіївки.

Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив 18 січня, що російські війська, ймовірно, на Авдіївському напрямку активно використовують бронетехніку для підтримки і розгортання піхоти. Ця тактика призвела до того, що російські війська втратили 41 одиницю бронетехніки, зокрема 17 танків, за останні три дні.

Водночас речник Таврійського угрупування військ полковник Олександр Штупун зазначив, що російські війська зазвичай використовують один або два танки, кілька бронетранспортерів і гусеничні бойові броньовані машини для перевезення піхоти перед швидким відходом, після чого українські війська завдають удари по бронетехніці.

російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Степового, Новокалинового та Новобахмутівки. А також біля коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки та промислової зони на південному сході Авдіївки. Окрім того, не припиняються бої на захід від Авдіївки біля Сєверного та на південний захід від Авдіївки біля Первомайського та Невельського.

Авдіївкаконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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