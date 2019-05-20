У БПП і Народному фронті схвалюють рішення Зеленського про розпуск Ради

Партії "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт" нормально ставляться до рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду і будуть готуватися до виборів

За словами першого заступника голови БПП Ігоря Кононенка, це право президента розпускати парламент.

"Це право президента, він ним скористався, тому будемо готуватися до дострокових парламентських виборів", - сказав перший заступник голови БПП Ігор Кононенко, йдеться в "УП".

На питання, чи буде він балотуватися, Кононенко сказав:

"Я не знаю, я подивлюся, чи буду балотуватися".

На питання, чи буде парламент якось боротися з таким рішенням, представник БПП відповів:

"А навіщо? Давайте жити в правовій державі".

Народний фронт готує ребрендінг, - Котвіцький pic.twitter.com/FwCMTITK8a — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

Разом з тим, нардеп з фракції БПП Іван Винник пояснив, що заява Зеленського з трибуни про розпуск Ради не запускає виборчий процес – для цього потрібен указ президента.

"Напевно, країні доведеться готуватися до виборів, за умови, що такий указ буде підписаний і оприлюднений. Тому що сама по собі заява президента Зеленського з трибуни не запускає виборчий процес, його запускає офіційно підписаний і опублікований указ президента про призначення дострокових виборів", - сказав Винник у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Він також додав, що "дискусія щодо законності в даному випадку не має ніякого стосунку до виборів, які, напевно, можуть відбутися 14 липня".

Нагадаємо, що Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду.