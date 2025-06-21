У Бразилії розбилася повітряна куля: є жертви

Наразі відомо про смерть щонайменше 8 людей.

Сьогодні у Бразилії повітряна куля з пасажирами загорілася в повітрі і впала на землю.

Щонайменше восьмеро людей загинули, повідомляє телеканал CNN.

Катастрофа сталася у південному регіоні Бразилії Санта-Катаріна, заявив місцевий губернатор Жоржінью Мелло.

"Ми всі шоковані аварією за участю повітряної кулі в Прайя-Гранді цієї суботи вранці. Наша рятувальна команда вже на місці... На даний момент ми підтвердили вісім смертей", - додав політик.

За словами губернатора, на борту кулі перебувала 21 людина, інші 13 вижили.

"Ми бачили, як двоє людей впали зверху, а незабаром після цього кошик розірвався, і куля впала", — сказала очевидиця.

Вона додала, що побігла подивитися, куди впала повітряна куля, і побачила двох людей, які вижили: "жінку, вкриту багнюкою та в стані шоку, та чоловіка, який кульгав, що був поруч", а також два тіла.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вже висловив свою солідарність з родинами жертв.