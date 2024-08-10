У Бразилії розбився пасажирський літак — всі загинули

У країні оголосили триденну жалобу.

У Бразилії, 9 серпня, розбився пасажирський літак, внаслідок чого загинула 61 людина.

Про це повідомляє Reuters.

Літак розрахований загалом на 68 пасажирів.

Спочатку компанія Voepass, якій належав літак, повідомила, що на борту було 58 пасажирів і чотири члени екіпажу. Однак згодом там уточнили, що одного пасажира все ж не було на борту. Через деякий час виявилось, що він запізнився на рейс, і це врятувало людині життя.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з авіакатастрофою.

Літак прямував до міжнародного аеропорту Сан-Паулу. Він вилетів з Каскавела, штат Парана, і розбився близько 13:30 (16:30 за Гринвічем) в місті Віньедо, приблизно за 80 км на північний захід від Сан-Паулу.

Літак впав на задній двір одного з будинків. Місцева влада зазначила, що будинок пошкоджений, але його мешканці не постраждали.