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CУСПІЛЬСТВО

У Бразилії зірвали теракт на наймасовішому концерті Леді Гаги

04 травня 2025, 20:57
У Бразилії зірвали теракт на наймасовішому концерті Леді Гаги
Леді Ґаґа. Фото: mrconservative.com
На захід зібралося понад 2,1 мільйона людей.

Поліція Бразилії запобігла теракту, який планували здійснити під час концерту Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. На захід зібралося понад 2,1 мільйона людей.

Про це пишуть Reuters і Sky News.

За даними поліції, до спроби теракту причетна група, що поширювала мову ворожнечі та займалася радикалізацією підлітків. Вони закликали неповнолітніх до самопошкоджень та насильства.

На концерті вони хотіли використати саморобну вибухівку та "коктейлі Молотова". Організатори заворушень видавали себе за фанатів Леді Гаги, називаючи себе "маленькими монстрами" 

Після звіту розвідки поліція розпочала операцію Fake Monster («Фальшивий монстр»). У ході розслідування виявили онлайн-осередки, які за допомогою шифрованої мови та радикальної символіки пропагували насильницьку поведінку серед підлітків.

Правоохоронці провели понад десяток обшуків. Лідера групи заарештували в південному штаті Ріу-Гранді-ду-Сул за незаконне зберігання зброї, а в Ріо-де-Жанейро затримали підозрюваного до заворушень підлітка за зберігання дитячої порнографії.

Концерт Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро став найвідвідуванішим сольним жіночим концертом усіх часів. Очікують, що цей концерт принесе економіці Бразилії близько 600 мільйонів реалів.

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