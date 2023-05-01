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У брянській області рф підірвали колії, по яких йшов потяг із паливом

01 травня 2023, 14:35
У брянській області рф підірвали колії, по яких йшов потяг із паливом
Фото: bbc.co.uk
Вантаж перевернувся, спалахнула пожежа.росіяни твердять, що обійшлося без жертв.

У Брянській області рф через підрив залізничних колій локомотив вантажного складу зійшов із рейок.

Про це заявив губернатор Алєксандр Богомаз.

За його словами, невстановлений вибуховий пристрій спрацював на 136 км залізничних колій Брянськ-Унеча.

"Постраждалих немає. Наразі на місці працюють оперативні служби. Рух на цій ділянці дороги припинено", – додав урядовець країні-терористки.

Як повідомляє російське  інтернет-видання Baza, з рейок зійшов склад із 60 вагонами, завантаженими нафтопродуктами та пиломатеріалами. Вказано, що 7-8 вагонів лежать на боці. На місці сталася пожежа.

 

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