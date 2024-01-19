У Брянській області рф після атаки БпЛА горить нафтобаза

У мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

У росії вкотре заявили про атаку українських БпЛА. Цього разу – у Брянській області.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зокрема за даними російського міноборони, безпілотник вдалось подавити засобами РЕБ, однак під час знищення він скинув боєприпас на нафтобазу, внаслідок чого почалась пожежа.

Станом на зараз відомо, що вогонь охопив тисячу квадратних метрів.

За даними оперативних служб рф, горять чотири резервуари з бензином.

російське міністерство оборони традиційно звинуватили Україну.