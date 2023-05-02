У Брянській області вдруге за два дні підірвали залізницю

З колій зійшло 20 вагонів.

У Брянській області, увечері у вівторок, 2 травня, підірвали залізничне полотно. Про це повідомили російські пропагандисти РБК із посиланням на джерело, близьке до МВС країни-агресора. Внаслідок підриву перекинувся вантажний потяг. Джерело каналу стверджує, що було чутно три вибухи, з колій зійшло два-три вагони. Та згодом пропагандистам з РБК підтвердили, що з колій зійшло 20 вагонів.

"Через незаконне втручання в роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива і близько 20 вагонів вантажного потяга. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає", – стверджують росіяни.

Рух на ділянці Сніжецька – Білі Береги призупинено.

Місцевий губернатор Алєксандр Богомаз заявив, що через "невстановлений вибуховий пристрій" з колій зійшов локомотив і кілька вантажних вагонів.

Нагадаємо, що напередодні, внаслідок підриву залізниці в Брянській області рф згоріли тепловоз і чотири вагони, а з баків витекли 12 тонн дизельного палива.