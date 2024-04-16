У Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян

Внаслідок знищення трансформатора без електроживлення, зокрема, залишилися військова частина і два заводи.

У ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без світла залишилися: військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада); 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство); 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Як відзначає розвідка, вищезгадані об'єкти терористи використовують для війни проти нашої країни.