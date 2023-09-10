У Британії арештували шпигунів, які передавали інформацію Китаю – The Guardian

У Британії двоє чоловіків шпигували за парламентом в інтересах Китаю.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання у роботу британського парламенту після арешту двох чоловіків, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіна.

Про це пише The Guardian.

Ріші Сунак провів незаплановану зустріч з прем'єром Китаю на саміті G20 у Делі, Індія, через кілька годин після того, як стало відомо про арешт у Британії двох чоловіків, які мали зв'язки з високопоставленими депутатами від Консервативної партії Британії. Ці арешти відбулися після кількох гучних попереджень про китайське шпигунство у Британії.

"Зрозуміло, я не можу коментувати деталі поточного розслідування, але щодо моєї зустрічі з прем’єр-міністром Лі – я сказав дуже конкретно і підняв низку різних проблем, зокрема, я сказав про моє дуже серйозне занепокоєння щодо будь-якого втручання в нашу парламентську демократію, яке, очевидно, є неприйнятним", - сказав Ріші Сунак після зустрічі з прем'єром Китаю.

За даними китайських ЗМІ, Лі Цян сказав Ріші Сунаку, що дві країни "повинні належним чином вирішувати розбіжності, поважати основні інтереси та основні проблеми одна одної".

Проте Ріші Сунак не став стверджувати, що Китай є загрозою для Британії.

"Я не вважаю розумною зовнішньою політикою скорочення наших відносин з Китаєм, який, зрештою, є країною з півтора мільярдами людей, другою за величиною економікою та членом Рада безпеки ООН", - заявив прем'єр-міністр Британії.

Ріші Сунак також відмовився виключити можливість запрошення Китаю на саміт зі штучного інтелекту, який пройде у Великій Британії цього року.