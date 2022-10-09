НОВИНИВідповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронаціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним
Фото з вільного доступу
“Один із наказів, схвалених королем Чарльзом III під час коронаці полягає в тому, щоб день похорону королеви, який ще не оголошено, був вихідним”, - йдеться у повідомленні The Guardian.
10 вересня 2022 року Чарльз III офіційно проголошений королем Великої Британії на церемонії у Лондоні. Церемонія влаштована в Сент-Джеймсському палаці. Сама коронація відбудеться за кілька місяців.
Останній раз подібна церемонія відбулася у 1952 році, коли королевою було проголошено Єлизавету II.
Раніше повідомлялося, що король Британії Чарльз III вперше звернувся до нації.
Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ закінчила свій земний шлях 8 вересня 2022 року.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 09 2022 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- ВІДЕО Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі
- Резніков: Модель ленд-лізу для України ще формується
- McDonald’s: Чіткої дати відкриття в Україні ще немає, ми готуємося