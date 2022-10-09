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У Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним

Ольга
Матарикіна
Відповідний наказ схвалив король Чарльз III під час церемонії коронації
У Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним Фото з вільного доступу
“Один із наказів, схвалених королем Чарльзом III під час коронаці полягає в тому, щоб день похорону королеви, який ще не оголошено, був вихідним”, - йдеться у повідомленні The Guardian.
 
10 вересня 2022 року Чарльз III офіційно проголошений королем Великої Британії на церемонії у Лондоні. Церемонія влаштована в Сент-Джеймсському палаці. Сама коронація відбудеться за кілька місяців.
 
Останній раз подібна церемонія відбулася у 1952 році, коли королевою було проголошено Єлизавету II.  
 
Раніше повідомлялося, що король Британії Чарльз III вперше звернувся до нації.
 
 
Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ закінчила свій земний шлях 8 вересня 2022 року.
 
 

 

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10 09 2022 15:14
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