У Британії день похорону королеви Єлизавети II буде офіційним вихідним

“Один із наказів, схвалених королем Чарльзом III під час коронаці полягає в тому, щоб день похорону королеви, який ще не оголошено, був вихідним”, - йдеться у повідомленні The Guardian.

10 вересня 2022 року Чарльз III офіційно проголошений королем Великої Британії на церемонії у Лондоні. Церемонія влаштована в Сент-Джеймсському палаці. Сама коронація відбудеться за кілька місяців.

Останній раз подібна церемонія відбулася у 1952 році, коли королевою було проголошено Єлизавету II.

Раніше повідомлялося , що король Британії Чарльз III вперше звернувся до нації.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ закінчила свій земний шлях 8 вересня 2022 року.