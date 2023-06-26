У Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду рф –ЗМІ
У Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду рф після бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина у суботу, 24 червня.
Про це повідомляє The Times.
Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у росії".
"Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для "Вагнера" все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.
Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи росії.
"Очевидно, що в росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він.
Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великої Британії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм".
"Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Прігожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він фашист", - пояснив він.
Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на москву".
Раніше в ООН заявляли, що росія лише на словах федерація, насправді вона абсолютно унітарна держава. Її розпад на дрібні суб'єкти неминучий.