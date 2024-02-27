У Британії обікрали вантажівку зі спорядженням для ЗСУ – Міноборони Нідерландів
Під час транспортування були викрадені військова форма та спорядження, що призначалися для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.
Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.
“Військова форма та спорядження були викрадені під час перевезення з Нідерландів до Великої Британії. Вони призначалися для українських солдатів, які проходять там навчання. Товари були вкрадені минулого тижня з цивільної вантажівки, яка їх перевозила”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пограбування сталося під час нічної зупинки. Брезент вантажного відсіку вантажівки був розрізаний.
Місцева поліція розслідує крадіжку.