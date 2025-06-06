У Британії обурились масованою атакою рф на Україну

Глава британського МЗС наголосив, що загиблі не були військовими

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі рішуче засудив масовану атаку рф по українських містах, унаслідок якої загинули мирні жителі та рятувальники.

Про це йдеться у заяві міністра.

"путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед убитих були співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невпинно працювали над порятунком та захистом життів", - написав Девід Леммі.

Глава британського МЗС наголосив, що загиблі не були військовими, а російські удари є ще одним доказом цілеспрямованого терору проти мирного населення України.