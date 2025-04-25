У Британії представили нові правила захисту дітей в інтернеті

Понад 40 "практичних заходів" представили в межах закону Великої Британії про безпеку в інтернеті.

Британська наглядова агенція Ofcom представила список правил для соціальних мереж, пошукових та ігрових застосунків для захисту дітей від шкідливого контенту.

Про це повідомила Ofcom.

Понад 40 "практичних заходів" представили в межах закону Великої Британії про безпеку в інтернеті. Готуючи їх, Ofcom консультувалася з понад 27 тисячами дітей, 13 тисячами батьків, a також представниками соцмереж та експертами з дитячої безпеки.

Один з перших заходів — персоналізовані рекомендації для дітей. Кожен розробник, чий продукт несе загрозу шкідливого контенту, має розробити алгоритм для його фільтрування в дитячих стрічках.

Продукти з найбільшим ризиком шкідливого контенту також мають ввести системи ідентифікації віку для користувачів та обмежувати частини застосунку, сайту або весь доступ до нього.

Водночас розробники можуть не вводити перевірку віку, проте тоді вони зобовʼязані впевнитися, що їхній контент не є шкідливим для дітей.

Усі розробники також зобовʼязані розробити систему детекції, оцінки та блокування шкідливого контенту. За догляд за безпечністю контенту відповідатиме назначений працівник, a менеджмент контенту оцінюватимуть щороку.

Діти також мають отримати більший контроль над користуванням соцмережами та іншими сайтами. Він передбачає можливості позначати контент, який їм не подобається, керувати запрошеннями в групові чати та запитами на дружбу, змогу блокувати акаунти та вимикати коментарі на власних публікаціях.

У разі недотримання правил на розробників накладатимуть штрафи, a за серйозніші порушення Ofcom може подати на них до суду і вимагати блокування їхнього продукту на території Великої Британії.

У багатьох країнах світу посилюють заходи для захисту дітей в інтернеті. Європейський Союз через Закон про цифрові послуги зобовʼязує платформи, як-от TikTok, мінімізувати ризики для неповнолітніх.