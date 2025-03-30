У Британії пройшли протести проти Маска і Tesla
30 березня 2025, 15:54
Фото: з вільних джерел
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla
Демонстранти з плакатами, які закликають споживачів бойкотувати компанію Маска, зібралися біля автосалону у західному Лондоні. На акції протесту висять гасла "Не купуйте нацистські машини" та "Не фінансуйте фашистів". На великому банері, який був розміщений на сцені, написали: "Сигналь, якщо ненавидиш Ілона".
Про це повідомляє The Standard.
Мітинг у Лондоні є частиною руху "Tesla Takedown" - масової кампанії, яка звинувачує Маска у використанні свого стану для "знищення демократії" та "подрібнення державних послуг". Подібні демонстрації були заплановані у більш ніж 200 локаціях Tesla по всьому світу, в тому числі майже 50 в одній лише Каліфорнії.
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla, продати свої акції та приєднатися до місцевих пікетів у рамках, як вони описують, мирної кампанії з притягнення гендиректора-мільярдера до відповідальності.
"Ніхто не голосував за Ілона. Він необраний супермільярдер і він бандит", – сказала організатор Bay Area Вікі Мюллер Олвера.
Tesla Takedown описує себе як децентралізований рух, що складається з місцевих груп, які планують "протестувати проти Tesla до тих пір, поки Ілон Маск продовжуватиме руйнувати державні послуги".