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У Британії пройшли протести проти Маска і Tesla

30 березня 2025, 15:54
У Британії пройшли протести проти Маска і Tesla
Фото: з вільних джерел
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla

Демонстранти з плакатами, які закликають споживачів бойкотувати компанію Маска, зібралися біля автосалону у західному Лондоні. На акції протесту висять гасла "Не купуйте нацистські машини" та "Не фінансуйте фашистів". На великому банері, який був розміщений на сцені, написали: "Сигналь, якщо ненавидиш Ілона".

Про це повідомляє The Standard.

Мітинг у Лондоні є частиною руху "Tesla Takedown" - масової кампанії, яка звинувачує Маска у використанні свого стану для "знищення демократії" та "подрібнення державних послуг". Подібні демонстрації були заплановані у більш ніж 200 локаціях Tesla по всьому світу, в тому числі майже 50 в одній лише Каліфорнії.
 
Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla, продати свої акції та приєднатися до місцевих пікетів у рамках, як вони описують, мирної кампанії з притягнення гендиректора-мільярдера до відповідальності.
 
"Ніхто не голосував за Ілона. Він необраний супермільярдер і він бандит", – сказала організатор Bay Area Вікі Мюллер Олвера. 
 
Tesla Takedown описує себе як децентралізований рух, що складається з місцевих груп, які планують "протестувати проти Tesla до тих пір, поки Ілон Маск продовжуватиме руйнувати державні послуги".

 

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