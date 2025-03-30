У Британії пройшли протести проти Маска і Tesla

Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla

Демонстранти з плакатами, які закликають споживачів бойкотувати компанію Маска, зібралися біля автосалону у західному Лондоні. На акції протесту висять гасла "Не купуйте нацистські машини" та "Не фінансуйте фашистів". На великому банері, який був розміщений на сцені, написали: "Сигналь, якщо ненавидиш Ілона".

Про це повідомляє The Standard.

Мітинг у Лондоні є частиною руху "Tesla Takedown" - масової кампанії, яка звинувачує Маска у використанні свого стану для "знищення демократії" та "подрібнення державних послуг". Подібні демонстрації були заплановані у більш ніж 200 локаціях Tesla по всьому світу, в тому числі майже 50 в одній лише Каліфорнії.

Активісти закликають громадськість бойкотувати Tesla, продати свої акції та приєднатися до місцевих пікетів у рамках, як вони описують, мирної кампанії з притягнення гендиректора-мільярдера до відповідальності.