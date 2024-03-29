У Британії розгорівся ядерний скандал – FT
Британське Агентство з ядерного регулювання (ONR) подало до суду на оператора атомного комплексу Sellafield Ltd через виявлені порушення у сфері IT. Йдеться про небезпечний ядерний об'єкт, де зберігаються найбільші у світі запаси плутонію.
Про це пише газета Financial Times.
За даними газети The Guardian, компанія Sellafield, яка займається переробкою ядерного палива, зберіганням ядерних відходів і виведенням з експлуатації, була зламана кіберугрупованнями, тісно пов'язаними з росією та Китаєм. У публікації Guardian сказано, що, як "вважалося", ONR готується притягнути до відповідальності осіб у Sellafield за ці кіберпровали.
За даними газети, внаслідок інциденту зловмисники могли отримати доступ до конфіденційної інформації. Як стверджує видання, могли бути викрадені дані про переміщення радіоактивних відходів, моніторинг витоків небезпечних матеріалів та перевірки пожежної безпеки. Sellafield Ltd у відповідь заявила, що в неї "немає записів чи доказів", які дозволяють припустити, що її мережі зазнали атак "так, як це описує" газета.
За даними Агентства з ядерного регулювання, у 2019-2023 роках компанія Sellafield Ltd, що належить Управлінню з виведення з експлуатації ядерних об'єктів, не дотримувалася правил безпеки в галузі ядерної промисловості. Sellafield Ltd відповідає за безпеку ядерних відходів у сховищі поблизу міста Сіскейл (британське графство Камбрія), де на площі приблизно 6 кв. км зберігається ядерне паливо, що відпрацювало, як на діючих, так і вже закритих АЕС, а також реактори Magnox.