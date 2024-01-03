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CУСПІЛЬСТВО

У Британії розпочався найдовший в історії страйк лікарів – The Guardian

03 січня 2024, 15:32
У Британії розпочався найдовший в історії страйк лікарів – The Guardian
Фото: google.com
Страйк розпочався о 07:00 за місцевим часом і має завершитися о тій же годині у вівторок, 9 січня.

Молодші лікарі у Великій Британії 3 січня розпочали найдовший страйк за всю сімдесятирічну історію Національної служби охорони здоровʼя (NHS). Шестиденний страйк розпочався через тривалий конфлікт лікарів з урядом щодо заробітної плати.

Про це пише The Guardian.

Страйк розпочався о 07:00 за місцевим часом і має завершитися о тій же годині у вівторок, 9 січня.

Через це перенесли прийоми серйозно хворих пацієнтів, а в лікарнях залишилось надто мало персоналу для надання допомоги громадянам. Асоціація пацієнтів закликала міністрів і Британську медичну асоціацію залучити посередників, щоб допомогти врегулювати тривалу суперечку.

Британська медична асоціація заявила, що молодшим лікарям запропонували підвищення зарплати на 3% на додаток до середнього підвищення на 8,8%, яке вони отримали на початку цього року. Профспілка відхилила цю пропозицію, оскільки гроші будуть нерівномірно розподілені між різними категоріями лікарів і "все одно означатимуть скорочення заробітної плати для багатьох".

З березня молодші лікарі в Англії страйкували щонайменше сім разів. Це призвело до переносу понад мільйона амбулаторних оглядів пацієнтів та операцій.

страйклікаріБританія

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