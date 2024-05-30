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У Британії розпустили парламент перед виборами

30 травня 2024, 14:13
У Британії розпустили парламент перед виборами
Сьогодні у Великій Британії розпустили парламент напередодні дострокових виборів.

Вибори мають відбудуться 4 липня, йдеться на сайті британського парламенту.

"Розпуск парламенту відбувся у четвер, 30 травня 2024 року. Усі справи у Палаті громад та Палаті лордів завершені. Наразі в парламенті немає жодного депутата, всі місця у Палаті громад залишаються вакантними до завершення загальних виборів 4 липня 2024 року", - написано в заяві.

Розпуск парламенту перед виборами це стандартна процедура. 

Згідно із британським законодавством, парламент має бути розпущений за 25 робочих днів до проведення загальних виборів.

 
виборипарламентВелика Британіярозпуск

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