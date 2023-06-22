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У Британії розслідують причетність університетів до створення іранських БПЛА

22 червня 2023, 11:31
У Британії розслідують причетність університетів до створення іранських БПЛА
Фото: DHA
Британські університети, про які йдеться у публікації, запевняють, що дотримуються юридичних та академічних зобов'язань у своїй міжнародній співпраці.

Уряд Британії розслідує зв'язки британських університетів з Іраном у створенні безпілотників та інших технологій подвійного призначення.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Повідомляється, що парламент влаштував допит прем'єр-міністру Ріші Сунаку з приводу відповідного матеріалу в газеті Jewish Chronicle, опублікованому на початку цього місяця.

"Ми серйозно ставимося до всіх звинувачень у порушенні експортного контролю, і, наскільки розумію, посадовці Міністерства бізнесу та торгівлі зараз вивчають звинувачення, сформульовані в нещодавній публікації в пресі", - заявив британський прем'єр.

За даними газети, щонайменше 11 британських університетів, у тому числі Кембриджський, Кренфілд, Глазго та Імперський коледж Лондона беруть участь у дослідженнях з Іраном, які можуть бути використані у військових цілях.


Посилаючись на аналіз наукових статей, газета зазначає, що в одному з проектів, що фінансуються Іраном, британські дослідники працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту безпілотників.

безпілотникиБританіявійна в Україніросія окупанти

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