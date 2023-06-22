У Британії розслідують причетність університетів до створення іранських БПЛА
Уряд Британії розслідує зв'язки британських університетів з Іраном у створенні безпілотників та інших технологій подвійного призначення.
Про це повідомляє видання The Telegraph.
Повідомляється, що парламент влаштував допит прем'єр-міністру Ріші Сунаку з приводу відповідного матеріалу в газеті Jewish Chronicle, опублікованому на початку цього місяця.
"Ми серйозно ставимося до всіх звинувачень у порушенні експортного контролю, і, наскільки розумію, посадовці Міністерства бізнесу та торгівлі зараз вивчають звинувачення, сформульовані в нещодавній публікації в пресі", - заявив британський прем'єр.
Посилаючись на аналіз наукових статей, газета зазначає, що в одному з проектів, що фінансуються Іраном, британські дослідники працювали над поліпшенням висоти, швидкості та дальності польоту безпілотників.