У Британії спалахнула пожежа на збройному концерні BAE Systems

Це одне з найбільших оборонних підприємств у світі.

На заводі однієї з найбільших оборонних компаній у Великій Британії BAE Systems у Барроу-ін-Фернесі виникла пожежа.

Про це повідомила поліція Уельсу.

Наразі відомо про двох постраждалих, їх доставили в лікарню через те, що, ймовірно, отруїлися димом.

На збройному концерні будують атомні підводні човни, винищувачі, танки, кораблі, виготовляють зброю та інше.

За даними поліції, ядерної загрози немає, проте мешканцям сусідніх будинків рекомендували залишатися вдома і не відчиняти вікна.

Інформація про загоряння у місті Барроу-ін-Фернесс надійшли правоохоронцям вночі.

Пожежа досі триває, а на об'єкті працюють аварійно-рятувальні служби, які ліквідовують значне полум'я.

Крім того, перекрита дорогу на сусідньому мосту Майклсона.