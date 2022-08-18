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У Британії страйкують десятки тисяч транспортників

Ольга
Матарикіна
У четвер та суботу на 80% скоротяться залізничні перевезення: половину ліній буде закрито. А в п'ятницю очікуються перебої у роботі лондонського метро та на автобусних маршрутах. Страйк триватиме 4 дні.
У Британії страйкують десятки тисяч транспортників Фото:Sky News

У Британії розпочався масштабний страйк працівників транспорту. Протести триватимуть до неділі та призведуть до збоїв у русі поїздів, а також метро та автобусів у Лондоні.

"У Британії десятки тисяч працівників транспортної сфери розпочали чотириденний страйк у рамках тривалого спору про заробітну плату та умови праці", - повідомляє телеканал Sky News.

Зазначається, пасажири поїздів, столичного метро та автобусів зіткнуться з проблемами найближчими днями. "Так, у четвер та суботу на 80% скоротяться залізничні перевезення: половину ліній буде закрито. А в п'ятницю очікуються перебої у роботі лондонського метро та на автобусних маршрутах", йдеться у повідомленні. Очікується, що протести вплинуть на рух недільних ранкових поїздів.

Транспортні профспілки Британії вимагають гарантій відсутності примусових звільнень, підвищення заробітної плати та обіцянок не змінювати в односторонньому порядку умови праці. Попередній великий страйк працівників транспорту у Великобританії відбувся 27 липня. На вулиці вийшли 40 тис.  людей.

 

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18 08 2022 13:48
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