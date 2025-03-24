У Британії у вівці вперше виявили пташиний грип

Загалом хвороба поширилась на худобу у 17 штатах.

У Великій Британії вперше підтвердили пташиний грип у вівці.

Про це повідомило Міністерство з питань довкілля, продовольства і сільського господарства Британії, пише Politico.

Випадок підтвердився у вівці в Йоркширі після повторних аналізів молока.

Його виявили після огляду худоби в приміщенні, де пташиний грип був підтверджений у птахів.

Але у решти овечого стада не було виявлено випадків зараження вірусом, і немає жодних доказів, які б вказували на підвищений ризик для поголів'я худоби в країні. Влада ввела нагляд за худобою в заражених приміщеннях на тлі спалаху пташиного грипу серед корів у США. Америка бореться зі спалахом пташиного грипу, що знищив понад 166 мільйонів птахів від 2022 року.

Загалом хвороба поширилась на худобу у 17 штатах, що дає молоко, і призвело до різкого зростання цін на яйця.

На початку березняі в ООН попередили, що швидке поширення спалаху H5N1 (пташиного грипу) є "безпрецедентним" і призводить до "серйозних наслідків" для виробництва харчових продуктів, робочих місць у сільській місцевості, місцевої економіки та цін для споживачів.

Нагадаємо, що восени у США вилучають з продажу сире молоко через спалах пташиного грипу.