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У Британії у вівці вперше виявили пташиний грип

24 березня 2025, 18:07
У Британії у вівці вперше виявили пташиний грип
Фото: AFP
Загалом хвороба поширилась на худобу у 17 штатах.

У Великій Британії вперше підтвердили пташиний грип у вівці. 

Про це повідомило Міністерство з питань довкілля, продовольства і сільського господарства Британії, пише Politico.

Випадок підтвердився у вівці в Йоркширі після повторних аналізів молока. 

Його виявили після огляду худоби в приміщенні, де пташиний грип був підтверджений у птахів. 

Але у решти овечого стада не було виявлено випадків зараження вірусом, і немає жодних доказів, які б вказували на підвищений ризик для поголів'я худоби в країні. Влада ввела нагляд за худобою в заражених приміщеннях на тлі спалаху пташиного грипу серед корів у США. Америка бореться зі спалахом пташиного грипу, що знищив понад 166 мільйонів птахів від 2022 року. 

Загалом хвороба поширилась на худобу у 17 штатах, що дає молоко, і призвело до різкого зростання цін на яйця. 

На початку березняі в ООН попередили, що швидке поширення спалаху H5N1 (пташиного грипу) є "безпрецедентним" і призводить до "серйозних наслідків" для виробництва харчових продуктів, робочих місць у сільській місцевості, місцевої економіки та цін для споживачів.

Нагадаємо, що восени у США вилучають з продажу сире молоко через спалах пташиного грипу.

 

Велика Британіяпташиний грип

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