У Британії від спеки вже померло майже 2900 людей – Sky News

Показник наближається до річного рекорду 2022 року – близько 5800 людей.

Кількість смертей у Великій Британії, пов'язаних зі спекою, майже вдвічі перевищила загальний показник за 2025 рік.

Про це свідчать оцінки Агентства з питань медичної безпеки Великої Британії, передає Sky News.

Під час двох хвиль спеки у травні та червні цього року зафіксовано 2877 смертей. Травнева хвиля, що тривала з 24 по 27 травня, забрала 753 життя, червнева, з 21 по 28 червня, ще 2124. Для порівняння, у 2024 році від спеки загинули 1311 людей, у 2025 році 1504. В UKHSA зазначили, що це попередні оцінки, однак вони вже вказують на те, що кількість смертей наближається до річного рекорду 2022 року.

Нагадаємо, у Франції кількість смертей, пов'язаних із рекордною спекою у червні, наблизилась до 5800.