ПОЛІТИКА НОВИНИБританські депутати від Консервативної партії у четвер проведуть другий раунд голосування на виборах нового лідера Торі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії відбудеться другий тур голосування за нового лідера консерваторів
Участь у виборах продовжують шість кандидатів: Ріші Сунак, який виграв перший раунд, Пенні Мордонт, Ліз Трасс, Кемі Баденох, Том Тугенхат та Суелла Браверман
Фото: dt.ua
Голосування розпочнеться о 13:30 за Києвом, результати оголосять о 17:00.
Участь у виборах продовжують шість кандидатів: Ріші Сунак, який виграв перший раунд, Пенні Мордонт, Ліз Трасс, Кемі Баденох, Том Тугенхат та Суелла Браверман.
Той, хто отримає найменшу кількість голосів, буде виключений з подальшої участі, і партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.
Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.
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