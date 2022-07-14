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У Британії відбудеться другий тур голосування за нового лідера консерваторів

Участь у виборах продовжують шість кандидатів: Ріші Сунак, який виграв перший раунд, Пенні Мордонт, Ліз Трасс, Кемі Баденох, Том Тугенхат та Суелла Браверман
Британські депутати від Консервативної партії у четвер проведуть другий раунд голосування на виборах нового лідера Торі.
У Британії відбудеться другий тур голосування за нового лідера консерваторів Фото: dt.ua

Голосування розпочнеться о 13:30 за Києвом, результати оголосять о 17:00.

Участь у виборах продовжують шість кандидатів: Ріші Сунак, який виграв перший раунд, Пенні Мордонт, Ліз Трасс, Кемі Баденох, Том Тугенхат та Суелла Браверман.

Той, хто отримає найменшу кількість голосів, буде виключений з подальшої участі, і партія продовжуватиме голосувати найближчими днями, доки не залишиться двоє фіналістів.

Потім близько 160 000 членів Консервативної партії виберуть між двома фіналістами, а переможця має бути оголошено 5 вересня.

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14 07 2022 10:37
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