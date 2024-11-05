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У Британії виявлено два випадки захворювання на новий штам віспи мавп

05 листопада 2024, 11:11
У Британії виявлено два випадки захворювання на новий штам віспи мавп
Фото: thetimes.co.uk
У Великій Британії виявлено два нових випадки мавпячої віспи, і влада готується до подальшого поширення хвороби

Ще два випадки захворювання на новий штам віспи мавп виявлено у Великій Британії.

Про це йдеться в заяві британського агентства з охорони здоров'я (UKHSA), пише BBC.

Наприкінці жовтня відомство повідомило про перший виявлений випадок. Він був зафіксований у Лондоні, йшлося про людину, яка нещодавно побувала в країнах Африки.

"Два випадки захворювання на віспу мавп (штаму) Clade Ib були виявлені серед людей, які мали побутові контакти з першим, хто заразився", – йдеться у повідомленні.
 
У UKHSA зазначили, що кількість підтверджених випадків захворювання зросла до трьох. Проте ризик населенню "залишається низьким".
 
Професор Сьюзан Гопкінс, головний медичний радник UKHSA, сказала, що мавпяча віспа може швидко поширюватися в домогосподарствах, і подальші випадки захворювання у країні не є неочікуваними.
 
Наприкінці серпня британське агентство з охорони здоров'я повідомило, що влада готується до можливої ​​появи та поширення в країні нового штаму віспи мавп.
 
Раніше глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус оголосив спалах віспи мавп в Африці надзвичайною ситуацією епідемічного характеру в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.
 
Африканський центр з профілактики та контролю захворювань (CDC) 13 серпня оголосив надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я у зв'язку зі спалахом захворюваності на віспу мавп на континенті і закликав міжнародне співтовариство допомогти у зборі близько двох мільйонів доз вакцини.

 

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