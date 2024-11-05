У Британії виявлено два випадки захворювання на новий штам віспи мавп

У Великій Британії виявлено два нових випадки мавпячої віспи, і влада готується до подальшого поширення хвороби

Ще два випадки захворювання на новий штам віспи мавп виявлено у Великій Британії.

Про це йдеться в заяві британського агентства з охорони здоров'я (UKHSA), пише BBC.

Наприкінці жовтня відомство повідомило про перший виявлений випадок. Він був зафіксований у Лондоні, йшлося про людину, яка нещодавно побувала в країнах Африки.

"Два випадки захворювання на віспу мавп (штаму) Clade Ib були виявлені серед людей, які мали побутові контакти з першим, хто заразився", – йдеться у повідомленні.

У UKHSA зазначили, що кількість підтверджених випадків захворювання зросла до трьох. Проте ризик населенню "залишається низьким".

Професор Сьюзан Гопкінс, головний медичний радник UKHSA, сказала, що мавпяча віспа може швидко поширюватися в домогосподарствах, і подальші випадки захворювання у країні не є неочікуваними.