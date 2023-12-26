У Британії виявили шахрайську схему з візами для українських біженців

Кількість випадків такого шахрайства зростає щодня.

У Великій Британії почастішали випадки прибуття українських біженців до країни з підробленими візами. Люди масово стають жертвами шахраїв.



Про це повідомляє The Independent.

За даними благодійної організації Settled, візи неможливо визначити як шахрайські на вигляд, оскільки українцям дозволяють подорожувати співробітники авіакомпаній. Однак прикордонники не вважають ці документи чинними.



Після виявлення підроблених віз, українські біженці стають нелегальними мігрантами - їхні паспорти вилучають. Співробітники прикордонної служби дедалі частіше надають українцям візи на півроку, однак вони залишаються без доступу до житла і пільг.

МВС Великої Британії заявило, що постійно працює над виявленням і запобіганням цьому шахрайству, в якому воно звинувачує організовані злочинні угруповання.

Організація Settled закликала МВС видати чіткі інструкції для співробітників Прикордонної служби щодо видачі тимчасових візових штампів ошуканим українцям.



Виконавчий директор благодійної організації "Опора" Стен Бенеш також часто стикається з українцями, які стали жертвами візових афер. За його словами, шахраї часто пропонують біженцям в'їжджати до Великої Британії через Ірландію, оскільки українці не завжди знають, що Ірландія не є частиною Великої Британії.

"Ми намагаємося пояснити, що візи у рамках "Української схеми" є безплатними і що люди повинні мати зв'язок із законним спонсором у Великій Британії, щоб подати заяву", - наголосив він.

Британський Червоний Хрест також повідомив, що йому відомо про невелику кількість випадків, коли британці, які повинні були прийняти українців, оплачували їм поїздку до країни з конкретною пропозицією роботи після прибуття. Однак пізніше виявлялося, що умови працевлаштування істотно відрізняються від тих, про які спочатку домовлялися.



"Ми також чули про випадки, коли додаткові витрати на проживання (комунальні платежі, витрати на харчування), пов'язані з утриманням сім'ї, використовуються як підстава для того, щоб змусити людей працювати в умовах експлуатації", - додали у Червоному Хресті.

Інші благодійні організації раніше попереджали про те, що господарі будинків, де проживають українці, виставляють завищені рахунки. Це змушує людей працювати в експлуатаційний спосіб.