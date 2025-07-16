У Британії засудили чоловіків, які зрубали легендарне дерево Робіна Гуда

Дерево, посаджене ще у XIX столітті, мало велике культурне й емоційне значення для британців.

Суд у місті Ньюкасл на північному сході Англії засудив двох чоловіків — 39-річного Деніела Ґрема та 32-річного Адама Карразерса — до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення за незаконне знищення Sycamore Gap Tree, відомого також як "дерево Робіна Гуда".

Про це повідомляє The New York Times.

Це знамените дерево росло поруч із Валом Адріана — античною римською фортифікацією та об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО — і було символом графства Нортамберленд. Його показували у фільмі «Робін Гуд: Принц злодіїв» (1991). Дерево, посаджене ще у XIX столітті, мало велике культурне й емоційне значення для британців.

Злочин стався в ніч на 27 вересня 2023 року. Карразерс зізнався, що зрубав дерево після пляшки віскі, а Ґрем допоміг йому дістатися до місця та знімав усе на відео. Після інциденту чоловіки обговорювали реакцію медіа у своїх телефонах.

Попри те, що за статтею «пошкодження майна» в Британії максимальне покарання зазвичай становить шість місяців, суддя Крістіна Ламберт винесла суворіший вирок через "надзвичайний суспільний резонанс" справи. Вона наголосила, що дерево було не лише частиною ландшафту, а й місцем емоційної пам’яті для багатьох людей.

Обвинувачені були засуджені за два злочини — знищення дерева та пошкодження території Валу Адріана, на яку впало дерево. Утім, за чинною тюремною політикою Британії, пов’язаною з переповненням в’язниць, вони відсидять лише близько 40% терміну.