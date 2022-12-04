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ПОЛІТИКА

У Британії завершились цьогорічні тренування українських військових — Генштаб

04 грудня 2022, 17:51
У Британії завершились цьогорічні тренування українських військових — Генштаб
навчання військових
У Великій Британії завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з Армією Британії

Добігла кінця остання цьогорічна серія тренувань для українських військовослужбовців у Великій Британії за участі канадських інструкторів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Великій Британії завершилася остання серія тренувань у 2022 році, які проводили із середини літа інструктори Збройних сил Канади Операції UNIFIER UK у тісній координації з Армією Британії", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Генштабі, в середині літа інструктори Збройних сил Канади у Великій Британії у тісній координації з Армією Британії, навчали українських військовослужбовців основним навичкам, які знадобляться для захисту України від російської агресії.

"Звичайні чоловіки та жінки з усіх прошарків суспільства — будівельники, банкіри, бухгалтери, механіки, пожежники, інженери, кухарі та навіть танцюристи — добровільно записалися в Сили безпеки України після вторгнення Росії в їхній дім. Ці українські солдати успішно пройшли сувору програму навчання під керівництвом спеціалістів канадської та британської армії та тепер повернуться до служби в Україні", — зазначається в дописі.

Генштаб повідомляє, що завдяки тренуванням українські солдати пройшли курси навчання з права збройних конфліктів, тренування з надання допомоги та евакуації поранених на полі бою, надання першої медичної допомоги, польових умінь, стрільби, убезпечення та розпізнавання вибухової загрози, а також навчання веденню бою як у міських умовах, так і в окопах.

 


навчанняУкраїнаВелика Британіявійськовий

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