У Британії зупинилося виробництво винищувача Typhoon

Причина – відсутність нових замовлень

У Великій Британії зупинилося виробництво бойового літака Eurofighter Typhoon через відсутність нових замовлень.

Про це повідомляє Financial Times.

Фінальне складання літаків десятиліттями відбувалося на заводі BAE Systems. Проте зараз підприємство завершує останнє замовлення для Катару в межах контракту на £5 млрд, підписаного у 2017 році.

"У цеху залишився один літак, який чекає на деталі та фарбування. Складання завершено — працівники більше не задіяні", — заявив представник профспілки.

Велика Британія востаннє замовляла нові Typhoon ще у 2009 році. Перемовини щодо додаткових експортних поставок до Саудівської Аравії та Катару тривають, але угод поки не уклали.

Генеральна секретарка профспілки Unite Шерон Грем, заявила, що британський уряд "підриває власні обіцянки щодо зростання, робочих місць і національної безпеки". За її словами, зупинка складання літаків загрожує втратою кваліфікованих кадрів, необхідних для участі у програмі нового винищувача Global Combat Air Programme (GCAP).