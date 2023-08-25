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У британській розвідці дали оцінку, як смерть Прігожина вплине на ПВК "Вагнер"

25 серпня 2023, 10:55
У британській розвідці дали оцінку, як смерть Прігожина вплине на ПВК
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"Вагнерівці" шукатимуть нового лідера.

Засновник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин загинув у авіакатастрофі в росії 23 серпня. Така подія матиме глибокі наслідки для всіх найманців цієї приватної військової компанії.

Про це розповіли представники розвідки Великої Британії у соцмережі Х (Twitter).

У відомстві підкреслили, що тепер після смерті Прігожина його посіпаки намагатимуться знайти собі нового лідера.

У британській розвідці зазначили, що загибель Прігожина з високою ймовірністю матиме глибокий дестабілізаційний вплив на ПВК "Вагнер". Адже тепер його посіпакам буде важко знайти собі "нового господаря".

Його особисті якості, такі як гіперактивність, зухвалість, прагнення до результату та надзвичайна жорстокість, пронизували ПВК "Вагнер", і навряд чи будь-який наступник міг би зрівнятися з ним, – сказали у відомстві.

Представники розвідки також нагадали, що Прігожин загинув рівно через два місяці після того, як відбувся його сумнозвісний заколот у росії. Водночас у відомстві наразі немає остаточних доказів того, що Прігожин був на борту, адже відомо, що він вживає виняткових заходів безпеки.

"Однак існує велика ймовірність того, що він дійсно мертвий", – наголосили у розвідці.

Там також підкреслили, що така "криза в лідерстві" посилилася і повідомленнями про те, що засновник і польовий командир "вагнерівців" Дмітрій Уткін і начальник логістики Валєрій Чєкалов теж загинули. Тому наразі "Вагнер" не має об'єктивного лідера.

 

британська розвідкавійна в Україніросія окупантивагнерівціпрігожин

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