У британській розвідці пояснили зниження втрат армії рф на фронті

Від початку року росія втратила на фронті близько 90 000 солдатів.

Темпи наступу росії знизилися в лютому і втрати убитими та пораненими на фронті впали до 35 тисяч осіб.

Про це Міноборони Великої Британії пише в соцмережі Х (Twitter).

"Середньодобові втрати росії в лютому 2025 року склали 1255 осіб, що є найнижчим денним середнім показником із серпня 2024 року", - йдеться в дописі.

Розвідники додають, що загальна кількість зареєстрованих втрат рф в лютому склала 35 140 осіб, а це на 13 000 менше, ніж у січні, коли був зафіксований другий за величиною місячний показник.

Від початку 2025 року росія втратила на фронті близько 90 000 осіб, а з моменту вторгнення в Україну втрати досягли 875 00 осіб, йдеться в звіті.

"Зниження зафіксованого рівня втрат, який залишається високим, ймовірно, відображає зниження темпів російських операцій і атак. Рівень втрат росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день у березні 2025 року, водночас продовжаться атаки спішеної піхоти за кількома напрямками", - пишуть в Міноборони.

Перший місяць цього року став другим найдорожчим місяцем війни для рф із загальним числом втрат у 48 240 осіб убитих і поранених. Також в січні другі за величиною середньодобові втрати росії у війні проти України в 1556 осіб.