У британській розвідці розповіли про важливий ресурс, якого не вистачає російській армії

У зведенні Міноборони Великої Британії зазначили, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день.

Деякі військові частини рф, які воюють в Україні, відчувають дефіцит питної води. Наразі фіксуються спроби фільтрації рідини зі стоячих калюж.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter).

"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - наголошують в британській розвідці.

У зведенні йдеться про те, що 23 липня проросійський військовий блогер заявив, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день. Це дорівнює чверті мінімально рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.