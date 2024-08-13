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У британській розвідці розповіли про важливий ресурс, якого не вистачає російській армії

13 серпня 2024, 14:07
У британській розвідці розповіли про важливий ресурс, якого не вистачає російській армії
Фото: з вільного доступу
У зведенні Міноборони Великої Британії зазначили, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день.
Деякі військові частини рф, які воюють в Україні, відчувають дефіцит питної води. Наразі фіксуються спроби фільтрації рідини зі стоячих калюж.
 
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії у соцмережі X (Twitter). 
 
"Збитки, завдані під час російських ударів по комунальній інфраструктурі тепер майже напевно скорочують водопостачання. Будь-які проблеми з водопостачанням будуть посилені періодом температури вище середньої в регіоні", - наголошують в британській розвідці.
 
У зведенні йдеться про те, що 23 липня проросійський військовий блогер заявив, що водні пайки для російських льотчиків були обмежені одним літром на день. Це дорівнює чверті мінімально рекомендованої потреби у воді для роботи в умовах високих температур.
 
Через це російські пілоти звернулися до місцевих жителів за водою. Зокрема блогер закликав російські водопостачальні компанії поставити російським військовим базам додаткову воду у Ростові, Воронежі та Криму. 
 
У Міноборони Британії додали, що у відповідь на дефіцит води деякі російські військові частини повинні були імпровізувати спроби фільтрації, використовуючи стоячі калюжі для щоденної потреби у воді. Швидше за все, це призвело до підвищення рівня захворюваності, які передаються через воду, серед російських окупантів. 
 
"Брак води, що веде до зневоднення та підвищеного ризику зараження, напевно позначиться на моральному дусі та ефективності ", - зауважують у розвідці.

 

війна в Україніросія окупантибританська розвідка

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