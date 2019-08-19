ПОЛІТИКА НОВИНИМайкл Гоув, британський міністр, відповідальний за планування Brexit без угоди, майже впустив свої офіційні урядові документи на землю, оскільки його валізка несподівано відкрилася, коли чиновник виходив з дому в понеділок.
Фото:eurointegration
Фото:eurointegration
Нагадаємо, що Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у суботу у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У британського міністра ледь не випали документи із "червоної валізки", - ФОТО
Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього
Фото:eurointegration
Коли Гоув виходив з дому в Лондоні, його так звана червона валізка - червоний шкіряний чемодан, які використовують британські міністри для секретних документів - відкрилася, продемонструвавши горстку паперів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього.
Гоув у неділю заявив, що британські урядові документи з попередженням про наслідки Brexit без угоди, які потрапили в ЗМІ, описують найгірший сценарій. Згідно з ними, вихід Британії з ЄС без угоди загрожує дефіцитом харчів і пального.
Фото:eurointegration
Фото:eurointegration
Нагадаємо, що Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у суботу у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".
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