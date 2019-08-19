У британського міністра ледь не випали документи із "червоної валізки", - ФОТО

Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього

Майкл Гоув, британський міністр, відповідальний за планування Brexit без угоди, майже впустив свої офіційні урядові документи на землю, оскільки його валізка несподівано відкрилася, коли чиновник виходив з дому в понеділок.

Коли Гоув виходив з дому в Лондоні, його так звана червона валізка - червоний шкіряний чемодан, які використовують британські міністри для секретних документів - відкрилася, продемонструвавши горстку паперів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гоув швидко зупинився і передав портфель помічнику, який відніс його до машини, що очікувала на нього.

Гоув у неділю заявив, що британські урядові документи з попередженням про наслідки Brexit без угоди, які потрапили в ЗМІ, описують найгірший сценарій. Згідно з ними, вихід Британії з ЄС без угоди загрожує дефіцитом харчів і пального.



Фото:eurointegration