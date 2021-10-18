У Британському музеї покажуть найстарішу в світі карту зірок

Вік диску дорівнює 3600 років, він датується бронзовою добою

Стародавній об’єкт - Небесний диск із Небри, який вважається найстарішою картою зірок у світі, буде виставлений у Британському музеї.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Вважається, що вік диску дорівнює 3600 років, він датується бронзовою добою.

Небесний диск із Небри був виявлений у Німеччині в 1999 році і вважається однією з найважливіших археологічних знахідок ХХ століття. Але вона також викликала суперечки, і невелика кількість учених заперечують її справжність.

Диск має розмір близько 30 см і покритий синьо-зеленою патиною, прикрашений золотими символами, що уособлюють Сонце, Місяць, зірки, сонцестояння та інші космічні явища.

За даними ЮНЕСКО, яка включила артефакт до свого реєстру документальної спадщини людства, диск дає унікальний погляд на ранні знання людства про небеса.

Диск належить Державному музею передісторії Німеччини в Галле, але переданий в оренду Британському музею - вперше за 15 років.

Британський музей заявив, що Небесний диск із Небри буде виставлений в рамках виставки у Стоунхенджі, яка відкриється в лютому наступного року.