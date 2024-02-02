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У британському парламенті закликали визнати росію державою-спонсором тероризму

02 лютого 2024, 17:09
У британському парламенті закликали визнати росію державою-спонсором тероризму
Фото: з вільного доступу
Парламентарії підкреслили, що шоковані діями росії.

Група з 13 депутатів та 5 перів парламенту у Великій Британії звернулися до міністра закордонних справ Девіда Кемерона щодо розгляду внесення росії до переліку держав-спонсорів тероризму.

Про це йдеться у листі на підтримку кампанії з визнання росії державою-спонсором тероризму, розгорнутої громадською ініціативою "Група друзів України у Сполученому Королівстві" (UK Friends of Ukraine), пише Укрінформ.

У листі ідеться, що парламентарії шоковані діями росії, адже російські атаки наУкраїну тривають майже дев'ять років.

"Ми чітко заявляємо, що росія має бути визнана урядом Сполученого Королівства державою-спонсором тероризму. Сполучене Королівство може стати першою великою західною країною, яка оголосить російську державу поза законом",  – сказано у листі.

Вони вказали на відповідний звіт "Групи друзів України у Сполученому Королівстві", у якому йдеться про "тисячі терористичних актів, скоєних російською державою".

Також, автори листа зазначають, що у листопаді 2022 року Європарламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму, а згодом, у вересні 2023 року, британський уряд визнав підконтрольну російській владі "Групу вагнера" терористичною організацією.

"Після смерті прігожина, коли бойовики "вагнера" були асимільовані в командну структуру російських збройних сил, вона тепер повністю діє як терористичний підрозділ російської держави. Країни, яка продовжує здійснювати терористичні акти проти громадян України, що цілком законно захищає свою незалежність від агресії з боку свого сусіда",  – заявили члени британського парламенту.

"Визнання росії терористичною державою продемонструє не лише міжнародне лідерство, а й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до конфіскації російських активів. Можна зробити більше для розблокування заморожених активів, які можуть бути використані для відновлення України. Сполучене Королівство заморозило понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів з моменту повномасштабного вторгнення",  – йдеться у листі.

Британські депутати додають, що парламент повинен продемонструвати незмінну підтримку України, проголосувавши за визнання росію державою-спонсором тероризму, одночасно запропонувавши правовий план переходу від заморожування до конфіскації російських активів та витрачання цих коштів на необхідні проєкти в Україні.

"Ми вважаємо, що настав час уряду Сполученого Королівства продемонструвати свою незгоду з державною підтримкою тероризму та виконати свої зобов'язання як ключового союзника України. Саме тому ми закликаємо уряд Сполученого Королівства визнати росію державою-спонсором тероризму та внести її до переліку країн-спонсорів тероризму",  – заявили депутати.

Одночасно "Група друзів України у Сполученому Королівстві" запустила петицію з метою вплинути на уряд Великої Британії, щоб Сполучене Королівство стало першою країною G7, яка офіційно визнала росію державою-спонсором тероризму.

 

 

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