У британському уряді назвали втрати росіян в Україні

Міністр з питань ветеранів оприлюднив невтішний прогноз для власної армії

російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. Такі дані озвучив міністр з питань ветеранів Сполученого Королівства Алістер Карнс.

Про це пише BBC.

Урядовець виступив із застереженням щодо неготовності британського війська брати участь у конфлікті, який за масштабом дорівнює російському вторгненню в Україну. Карнс попередив, що за такого рівня втрат, як у росіян, армія Його Величності може бути "знищена буквально за пів року".

За офіційними даними, британська армія налічує трохи менше 110 тисяч осіб, з яких практично четверту частину складають добровольці-резервісти.

На думку міністра, "це не означає, що нам треба терміново збільшувати військо". Проте критичним є вміння армії швидко генерувати резерви. За цим показником, як вважає Карнс, "потрібно наздоганяти союзників з НАТО".