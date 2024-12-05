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У британському уряді назвали втрати росіян в Україні

05 грудня 2024, 08:55
У британському уряді назвали втрати росіян в Україні
Міністр з питань ветеранів оприлюднив невтішний прогноз для власної армії
російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. Такі дані озвучив міністр з питань ветеранів Сполученого Королівства Алістер Карнс.
 
Про це пише BBC.
 
Урядовець виступив із застереженням щодо неготовності британського війська брати участь у конфлікті, який за масштабом дорівнює російському вторгненню в Україну. Карнс попередив, що за такого рівня втрат, як у росіян, армія Його Величності може бути "знищена буквально за пів року". 
 
За офіційними даними, британська армія налічує трохи менше 110 тисяч осіб, з яких практично четверту частину складають добровольці-резервісти. 
 
На думку міністра, "це не означає, що нам треба терміново збільшувати військо". Проте критичним є вміння армії швидко генерувати резерви. За цим показником, як вважає Карнс, "потрібно наздоганяти союзників з НАТО".
Британіявійна в Україніросія окупанти

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