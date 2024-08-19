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У британському уряді відреагували на заяву Зеленського про сповільнення підтримки Лондона – Reuters

19 серпня 2024, 19:51
У британському уряді відреагували на заяву Зеленського про сповільнення підтримки Лондона – Reuters
Фото: з вільного доступу
Позиція уряду щодо використання Україною поставлених Великою Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.
У прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відповіли на слова глави України Володимира Зеленського про уповільнення підтримки Лондона, запевнивши у непохитності підтримки України.
 
Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, пише агентство Reuters.
 
Нагадаємо, що під час відеозвернення 17 серпня Зеленський заявив, що протягом усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".
 
Речник глави британського уряду своєю чергою сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".
 
"Щодо нашої підтримки, то вона непохитна", – запевнив речник.

 

війна в Україніросія окупантиВелика Британія

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