У британському уряді відреагували на заяву Зеленського про сповільнення підтримки Лондона – Reuters

У прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відповіли на слова глави України Володимира Зеленського про уповільнення підтримки Лондона, запевнивши у непохитності підтримки України.

Нагадаємо, що під час відеозвернення 17 серпня Зеленський заявив, що протягом усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

Речник глави британського уряду своєю чергою сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

"Щодо нашої підтримки, то вона непохитна", – запевнив речник.