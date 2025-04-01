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У Брюсселі обговорять пріоритети у сфері безпеки для Альянсу

01 квітня 2025, 15:33
У Брюсселі обговорять пріоритети у сфері безпеки для Альянсу
Фото: з вільного доступу
Рубіо обговорить із главами МЗС країн НАТО мир в Україні
Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відвідає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі.
 
Про це повідомила речниця американського Держдепу Теммі Брюс.
 
Очікується, що серед обговорюваних тем на зустрічі буде забезпечення "міцного миру" в Україні.
 
"Державний секретар Марко Рубіо відвідає Брюссель, Бельгія, у період із 2 до 4 квітня. У Брюсселі він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети у сфері безпеки для Альянсу, включно зі збільшенням оборонних інвестицій союзників і забезпеченням міцного миру в Україні", - ідеться в повідомленні.
 
За словами Брюс, Рубіо, крім іншого, обговорюватиме загальну загрозу з боку Китаю для Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського альянсів і плани проведення саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться влітку 2025 року.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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