У Брюсселі обговорять пріоритети у сфері безпеки для Альянсу

Рубіо обговорить із главами МЗС країн НАТО мир в Україні

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо відвідає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюсселі.

Про це повідомила речниця американського Держдепу Теммі Брюс.

Очікується, що серед обговорюваних тем на зустрічі буде забезпечення "міцного миру" в Україні.

"Державний секретар Марко Рубіо відвідає Брюссель, Бельгія, у період із 2 до 4 квітня. У Брюсселі він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб обговорити пріоритети у сфері безпеки для Альянсу, включно зі збільшенням оборонних інвестицій союзників і забезпеченням міцного миру в Україні", - ідеться в повідомленні.

За словами Брюс, Рубіо, крім іншого, обговорюватиме загальну загрозу з боку Китаю для Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського альянсів і плани проведення саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться влітку 2025 року.