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У Брюсселі починається дводенний саміт лідерів ЄС

21 березня 2024, 11:35
У Брюсселі починається дводенний саміт лідерів ЄС
Фото: Укрінформ
Підтримка України серед ключових тем.

У Брюсселі в четвер починається дводенний саміт лідерів країн Європейського Союзу, підтримка України буде серед ключових тем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі розповіли, що на зустрічі 21-22 березня лідери ЄС обговорять продовження підтримки України, питання безпеки та оборони, а також ситуацію на Близькому Сході, питання розширення, міжнародні відносини, міграцію і сільське господарство.

У частині щодо безпеки та оборони говоритимуть, зокрема, про збільшення готовності Європи до оборони, про способи посилити технологічну та промислову базу для оборонної галузі у ЄС, кроки для підвищення стійкості та конкурентності європейського ОПК. 

На основі презентації Єврокомісії лідери мають обговорити Стратегію європейської оборонної промисловості та Програму європейської оборонної промисловості. 

У частині щодо розширення говоритимуть про прогрес України, Молдови та Боснії і Герцеговини – усі три країни вже мають кандидатський статус та очікують відкриття переговорів. 

ЄСсамітлідеривійна в Україніросія окупанти

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