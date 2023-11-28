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У Брюсселі розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО

28 листопада 2023, 12:55
У Брюсселі розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО
Джерело: ua.news
У середу, 29 листопада, пройде перше засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

У столиці Бельгії у вівторок розпочинається дводенне засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, у ході якого Альянс, зокрема, підтвердить довгострокову підтримку України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Основними темами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО стануть війна рф проти України, бойові дії в секторі Гази та погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході загалом, а також зростання стратегічної конкуренції та виклики з боку Китаю.

 Перед початком засідання Ради Україна - НАТО  глава МЗС України Дмитро Кулеба та генсек НАТО Єнс Столтенберг виступлять із спільною заявою.

Напередодні Столтенберг заявив, що під час зустрічі у Брюсселі союзники по НАТО "підтвердять довгострокову підтримку" України з боку НАТО та "узгодять рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, з огляду на продовження підтримки Києва на шляху до членства в НАТО".

Генеральний секретар НАТО також закликав до продовження припинення бойових дій в Газі та виступив із закликом до Ірану «приборкати своїх маріонеток» після серії ударів по американських військах в Іраку та Сирії. Щодо росії, то Столтенберг попередив, що москва прагне дестабілізувати демократичні країни Альянсу, застосовуючи кібератаки та енергетичний шантаж, а також використовуючи мігрантів проти Фінляндії.

За словами генсека НАТО, міністри закордонних справ також обговорять ситуацію на Західних Балканах. На цьому тлі Столтенберг повідомив, що НАТО розглядає можливість постійного збільшення чисельності своїх військ у регіоні для підтримання миру.

Також генсек НАТО закликав Туреччину і Угорщину якнайшвидше завершити процес ратифікації членства Швеції в НАТО.

Члени Альянсу на зустрічі у Брюсселі також проведуть обговорення викликів з боку Китаю. Генеральний секретар привітав нещодавні дискусії між Китаєм і членами Альянсу, підкресливши, що "діалог є важливим".

"Китай не є супротивником, але дії Пекіна кидають виклик нашій безпеці, і ми повинні працювати разом, щоб дати відповідь", – сказав він.

БрюссельНАТОвійна в Україніросія окупанти

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