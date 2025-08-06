У ЄС підозрюють білорусь у підготовці міграційної атаки через Лівію

Це може свідчити про підготовку нової міграційної атаки на південні кордони Євросоюзу.

Єврокомісія відстежує серію нетипових авіарейсів із Білорусі до Лівії, які можуть свідчити про підготовку нової хвилі нелегальної міграції до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє видання Euractiv, із посиланням на джерело в структурах ЄС.

За словами європейського посадовця, увагу привернули перельоти білоруської авіакомпанії "Белавіа" з Мінська до лівійського міста Бенгазі, що розташоване на узбережжі Середземного моря та перебуває під контролем польового командира Халіфи Хафтара.

Частота та характер цих рейсів викликали підозру в потенційній координації між Мінськом, москвою та силами Хафтара - останній підтримує тісні зв’язки з кремлем.

"Ці польоти можуть бути частиною спроби створити нову міграційну кризу в регіоні", - зазначив співрозмовник.

У Єврокомісії припускають, що росія може прагнути дестабілізувати південні кордони ЄС, організувавши міграційний тиск через Лівію. Подібні методи вже застосовувалися: з боку Білорусі проти Польщі та країн Балтії у 2021 році, а також із боку ф проти Фінляндії наприкінці 2023-го.