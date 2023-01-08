У Бучі запрацювала перша "юрта незламності"

Загалом планується встановити шість таких юрт у різних містах України

За підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні у місті Буча, поблизу Києва, запрацювала "юрта незламності", запропонувавши жителям великий простір для обігріву та їжі, пише The Guardian.

Видання повідомляє, що загалом планується встановити шість таких юрт у різних містах України.

"Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста,- зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. - Жителі цього масиву мають пункт обігріву під час блекауту".

Він подякував казахському народу та бізнесменам за підтримку.