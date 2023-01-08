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CУСПІЛЬСТВО

У Бучі запрацювала перша "юрта незламності"

08 січня 2023, 21:00
У Бучі запрацювала перша
"юрта незламності! в Бучі
Загалом планується встановити шість таких юрт у різних містах України

За підтримки Посольства Республіки Казахстан в Україні у місті Буча, поблизу Києва, запрацювала "юрта незламності", запропонувавши жителям великий простір для обігріву та їжі, пише The Guardian.

Видання повідомляє, що загалом планується встановити шість таких юрт у різних містах України.

"Символічно, що саме у Бучі змонтовано перший у країні пункт обігріву, який передали для підтримки жителів міста,- зазначив секретар Бучанської міської ради Тарас Шаправський. - Жителі цього масиву мають пункт обігріву під час блекауту".

Він подякував казахському народу та бізнесменам за підтримку.


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