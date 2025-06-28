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ПОЛІТИКА

У Будапешті відбувся найбільший ЛГБТ-прайд попри заборону

28 червня 2025, 21:01
У Будапешті відбувся найбільший ЛГБТ-прайд попри заборону
Фото: Укрінформ
Учасники заповнили вулиці настільки щільно, що зсередини колони було неможливо побачити її початку чи кінця.

У центрі Будапешта 28 червня відбувся ЛГБТ-прайд, попри спроби угорської влади заборонити проведення заходу. Подія зібрала десятки тисяч учасників і вже названа найбільшою в історії міста.

Про це повідомляє HVG.

Хода розпочалася о 15:00 за місцевим часом у парку перед мерією. Очолювали процесію, зокрема, мер Будапешта Гергей Карачонь разом із дружиною. У колоні також помітили шведську екоактивістку Ґрету Тунберг. Посли багатьох країн, зокрема Франції, Німеччини та Великої Британії, були присутні на події, але спостерігали з боку.

Маршрут ходи було частково змінено з міркувань безпеки, адже паралельно з прайдом проходили акції правих організацій. Поліція забезпечувала значну дистанцію між сторонами, і, попри кілька інцидентів — кинули яйце, затримали одного контракціонера — загалом подія пройшла без серйозних сутичок.

Учасники заповнили вулиці настільки щільно, що зсередини колони було неможливо побачити її початку чи кінця. Організатори не називали точну кількість присутніх, проте наголошували, що цього року прайд став наймасовішим в історії Будапешта.

На завершення ходи на сцені виступили мери низки європейських міст — Лондона, Парижа, Брюсселя, Відня, Франкфурта, Осло, Мілану та інших — висловивши солідарність з ЛГБТ-спільнотою Угорщини.

Захід відбувся на тлі напруження у відносинах між Угорщиною та інституціями ЄС. Президентка Єврокомісії закликала Будапешт дозволити проведення прайду. Щоб обійти заборону, мерія Будапешта оголосила подію муніципальним заходом на підтримку свободи, що не потребує окремого дозволу.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан напередодні заявив, що хоч прайд і вважається забороненим, поліція втручатися не буде.

УгорщинапротестиЛГБТВіктор Орбан

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