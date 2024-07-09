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У будівлі для розміщення біженців у Німеччині пролунав вибух – DW

09 липня 2024, 08:55
У будівлі для розміщення біженців у Німеччині пролунав вибух – DW
Фото: italy24news
Від вибуху і пожежі постраждали 20 осіб.
На півночі Німеччини стався вибух у будівлі для розміщення біженців, після чого почалась пожежа.
 
Про це повідомляє DW.
 
"У будівлі раптово стався вибух. Внаслідок цього об'єкт повністю загорівся. Кілька людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані", - повідомили в поліції. 
 
У будівлі також знайшли тіло жінки, яке ще належить ідентифікувати.
Постраждалим надали допомогу на місці або відправили до медичних закладів, залежно від їхніх потреб.
 
"Загалом постраждали 20 осіб, один із них у важкому стані", - повідомили в поліції. 
 
Серед постраждалих - двоє поліцейських і один з працівників закладу.

 

війна в Україніросія окупантиНімеччинавибух

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