У будівлі для розміщення біженців у Німеччині пролунав вибух – DW
09 липня 2024, 08:55
Фото: italy24news
Від вибуху і пожежі постраждали 20 осіб.
На півночі Німеччини стався вибух у будівлі для розміщення біженців, після чого почалась пожежа.
Про це повідомляє DW.
"У будівлі раптово стався вибух. Внаслідок цього об'єкт повністю загорівся. Кілька людей отримали поранення, деякі з них у важкому стані", - повідомили в поліції.
У будівлі також знайшли тіло жінки, яке ще належить ідентифікувати.
Постраждалим надали допомогу на місці або відправили до медичних закладів, залежно від їхніх потреб.
"Загалом постраждали 20 осіб, один із них у важкому стані", - повідомили в поліції.
Серед постраждалих - двоє поліцейських і один з працівників закладу.