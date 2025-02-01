У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух
У місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення", - ідеться у повідомленні.
На місце події прибули рятувальники ДСНС і три карети швидкої медичної допомоги.