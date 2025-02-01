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У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух

01 лютого 2025, 17:33
У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух
Фото: Національна поліція України
Відомо про одного загиблого, ще шестеро отримали поранення.

У місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). 

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення", - ідеться у повідомленні.

 На місце події прибули рятувальники ДСНС і три карети швидкої медичної допомоги.

У приміщенні ТЦК вибито вікна. 
 
У поліції Рівненщини повідомили, що з'ясовують обставини інциденту.  

 

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