У будівлі Рівненського обласного ТЦК прогримів вибух

Відомо про одного загиблого, ще шестеро отримали поранення.

У місті Рівному стався вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

"Подія сталася сьогодні о 16:15 у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення", - ідеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники ДСНС і три карети швидкої медичної допомоги.

У приміщенні ТЦК вибито вікна.

У поліції Рівненщини повідомили, що з'ясовують обставини інциденту.